Алла Кудрявцева объявила о завершении карьеры
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34-летняя российская теннисистка Алла Кудрявцева приняла решение завершить спортивную карьеру.
«Спасибо огромное всем, кто меня поддерживал, и тем, кто не поддерживал, тоже. Теннис подарил мне непередаваемые эмоции, но сегодня я закрываю эту главу. Слов больше нет, только эмоции. Всем спасибо! Болеем за наших», — написала Кудрявцева.
Пост доступен в «инстаграме» Аллы Кудрявцевой
Кудрявцева — победительница 10 турниров WTA (один — в одиночном разряде), четыре раза она доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» в парном разряде. Алла поднималась на 15-ю строчку парного рейтинга и 56-ю — одиночного. Свой единственный титул в одиночном разряде она завоевала в 2010 году в Ташкенте (Узбекистан).
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