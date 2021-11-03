Алла Кудрявцева объявила о завершении карьеры

34-летняя российская теннисистка Алла Кудрявцева приняла решение завершить спортивную карьеру.

«Спасибо огромное всем, кто меня поддерживал, и тем, кто не поддерживал, тоже. Теннис подарил мне непередаваемые эмоции, но сегодня я закрываю эту главу. Слов больше нет, только эмоции. Всем спасибо! Болеем за наших», — написала Кудрявцева.

Пост доступен в «инстаграме» Аллы Кудрявцевой

Кудрявцева — победительница 10 турниров WTA (один — в одиночном разряде), четыре раза она доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» в парном разряде. Алла поднималась на 15-ю строчку парного рейтинга и 56-ю — одиночного. Свой единственный титул в одиночном разряде она завоевала в 2010 году в Ташкенте (Узбекистан).