Елена Веснина подтвердила, что воры вернули ей медали с цветами и конфетами

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина подтвердила, что воры вернули ей украденные ранее олимпийские медали. По её словам, медали оказались в коробке конфет, причём воры ещё и подарили цветы.
«Воры вернули медали… Да, друзья, сообщаю и официально подтверждаю новость, которую многие ждали. Преступники подкинули медали. Причём как: поздно вечером курьер привёз и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которых лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов. «Романтики с большой дороги».
Медали, конечно, оперативники тут же забрали на биологическую экспертизу, поэтому ещё несколько недель я их не видела. Это, конечно, мягко говоря, неожиданно, я уже ни на что не надеялась, преступников всё ещё ищут. Но я очень рада, что медали всё же вернулись.
Сейчас стараюсь не вспоминать об этом, жизнь продолжается, и я уверена, что добро всё равно победит», — написала Веснина в «Инстаграме», прикрепив текст к своим фотографиям с медалями.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елены Весниной.
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