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Андрей Рублёв проиграл в первом же матче на «Мастерсе» в Париже

Андрей Рублёв проиграл в первом же матче на «Мастерсе» в Париже
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Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября.

В матче второго раунда Рублёв (5) в двух сетах проиграл представителю США Тейлору Фритцу со счётом 5:7, 6:7 (2:7). Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Рублёв 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт. На счету Фритца — 12 эйсов, 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 1 из 1.

В следующем раунде Фритц встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Райлли Опелка (США).

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.

Париж. 2-й круг
03 ноября 2021, среда. 15:05 МСК
Тейлор Фритц
26
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7  
5 		6 2  
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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