Рублёв был оштрафован на очко в матче с Фритцем в Париже. Россиянин разбил об себя ракетку

Российский теннисист Андрей Рублёв в ходе матча против американца Тейлора Фритца (5:7, 6:7 (2:7)) на «Мастерсе» в Париже сломал ракетку об ногу, за что был оштрафован на розыгрыш. Учитывая то, что инцидент случился на тай-брейке второго сета, штраф превратился в набранное американцем очко — счёт стал 5:1 в его пользу.

Видео доступно в официальном «твиттере» «Мастерса» в Париже. Права на видео принадлежат ATP.

Стоит отметить, что уроженец Москвы остался недоволен решением судьи и решил его оспорить: «я же не испортил корт, я лишь навредил себе». Судья, впрочем, был непреклонен: «Я не говорил, что ты испортил корт. Для получения предупреждения достаточно сломать ракетку».

В следующем раунде Фритц встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Райлли Опелка (США).



Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.