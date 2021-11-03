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Чемпионка ТБШ обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии

Чемпионка ТБШ обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде китаянка Пэн Шуай обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, сообщает New York Times.

По информации издания, вчера, 2 ноября теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo. Вскоре пост Шуай был удалён, а соцсеть заблокировала поиск по слову «теннис».

В заявлении Пэн рассказала, как чиновник напал на неё более 10 лет назад, ещё во время службы в Комитете КПК (Коммунистическая партия Китая) в Тяньцзине, после чего они долгое время не виделись. Около трёх лет назад, уже когда Чжан вышел в отставку, он пригласил Пэн поиграть в теннис с ним и его женой, а затем на домашний обед. Там чиновник вновь вынудил теннисистку заняться с ним сексом. Под давлением Пэн согласилась на роман с Чжаном, который продолжался до недавнего времени.

Теннисистка отметила, что не может предоставить доказательств случившегося, так как чиновник постоянно следил за тем, чтобы их встречи не были записаны.

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