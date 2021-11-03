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Тарпищев — о вылете Рублёва с «Мастерса» в Париже: может и хорошо, что Андрей проиграл

Тарпищев — о вылете Рублёва с «Мастерса» в Париже: может и хорошо, что Андрей проиграл
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва в матче второго круга соревнования категории АТР 1000 в Париже (Франция). В двух партиях шестая ракетка мира уступил американцу Тейлору Фритцу — 5:7, 6:7 (2:7).

«Ничего удивительного, у Рублёва уже просто нет сил. Сейчас конец сезона, поэтому все ребята очень уставшие и играют на пределе: и Карацев, и Рублёв, и Медведев. Фриц — очень неудобный соперник, который играет очень мощно, его нельзя задушить той агрессией, что есть у Рублёва. Нервной системы не хватает от усталости. Может и хорошо, что Андрей проиграл, потому что теперь он сможет немного отдохнуть перед итоговым «Мастерсом» и подготовиться», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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