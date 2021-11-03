Виктория Азаренко вернулась в Совет игроков WTA

Состоялись очередные выборы в Совет игроков WTA на сезоны 2022 и 2023 годов. Как сообщает журналист Брет Маккормик, по итогам голосования в Совет были введены две теннисистки: Виктория Азаренко и Магда Линетт. Стоит отметить, что представительница Беларуси уже входила в Совет игроков с 2017 по 2019 год.



Другими теннисистками, которые в настоящее время входят в совет игроков WTA, являются Йоханна Конта (Великобритания), Слоан Стивенс (США), Донна Векич (Хорватия), Кристина Младенович (Франция) и Габриэла Дабровски (Канада).



Напомним, до сентября 2020 года в Совет игроков входила и представительница России — Анастасия Павлюченкова приняла решение о выходе из него, решив сконцентрироваться на подготовке к матчам.