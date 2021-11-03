Виктория Азаренко вернулась в Совет игроков WTA
Поделиться
Состоялись очередные выборы в Совет игроков WTA на сезоны 2022 и 2023 годов. Как сообщает журналист Брет Маккормик, по итогам голосования в Совет были введены две теннисистки: Виктория Азаренко и Магда Линетт. Стоит отметить, что представительница Беларуси уже входила в Совет игроков с 2017 по 2019 год.
Другими теннисистками, которые в настоящее время входят в совет игроков WTA, являются Йоханна Конта (Великобритания), Слоан Стивенс (США), Донна Векич (Хорватия), Кристина Младенович (Франция) и Габриэла Дабровски (Канада).
Напомним, до сентября 2020 года в Совет игроков входила и представительница России — Анастасия Павлюченкова приняла решение о выходе из него, решив сконцентрироваться на подготовке к матчам.
Комментарии
- 3 ноября 2021
-
18:00
-
17:47
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:28
-
17:08
-
16:30
-
14:35
-
12:16
-
10:41
-
10:40
-
10:39
-
09:24
-
09:17
-
09:09
-
07:12
-
03:09
-
02:08
-
00:57
-
00:48
-
00:16
-
00:04
- 2 ноября 2021
-
22:47
-
22:11
-
21:50
-
21:07
-
20:36
-
20:31
-
20:12
-
19:05
-
18:30
-
17:56
-
17:49
-
17:24
Партнерский контент