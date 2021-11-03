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Шрайвер: в игре Джоковича нет слабых мест

Шрайвер: в игре Джоковича нет слабых мест
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер высоко оценила уровень тенниса в исполнении лидера рейтинга АТР Новака Джоковича.

«Почему Джокович доминирует в любой ситуации? Потому что он действует последовательно, здорово играет в защите и не менее классно атакует. Его подача стала значительно лучше по сравнению с тем, что мы видели 10-12 лет назад. В его игре нет слабых мест», — цитирует Шрайвер Tennis Channel.

На этой неделе 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» выступает на турнире категории АТР-1000 в Париже (Франция). Джокович уже выиграл свой первый матч на турнире — со счётом 6:2, 4:6, 6:3 он одолел венгра Мартона Фучовича. Также Новак заявился и на парный розыгрыш парижского «Мастерса», где выступит в дуэте с соотечественником Филипом Краиновичем.

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