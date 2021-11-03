Новак Джокович раскритиковал СМИ за излишнее внимание к его персоне

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выступил с обращением к СМИ. Ранее Джокович неоднократно критиковал журналистов за предвзятость к его персоне.

«Когда ты известный человек и достиг определённого статуса в обществе… Да, я благодарен тому, что занимаюсь одним из самых популярных видов спорта. Согласно исследованиям ATP, теннис – третий по популярности вид спорта, он делит эту позицию с крикетом, впереди только футбол и баскетбол. Да, я успешен в мировом спорте, мне уделяют много внимания.

Внимание может принести много пользы, но также становится дополнительным бременем. Мой образ влияет на молодёжь, которая видит во мне образец для подражания и однажды хочет стать таким же, как я. С другой стороны, от вас ждут высказываний на разные темы, которые вообще не касаются вашей специализации. Я всегда старался держать от этого подальше, но, иногда, когда мне действительно хочется поделиться своим мнением, я это делаю. Я тот, кто придерживается определённых жизненных принципов, ценностей, прав человека. В прошлом этим довольно часто злоупотребляли.

Я не читал газет, статей в интернете, не смотрел телевизор уже несколько лет. Однако из-за моего присутствия в социальных сетях в СМИ просачивается определённая информация. Я не могу сказать, что это не влияет на меня, ведь я – человек, у меня есть эмоции, и, конечно, мне не всё равно. Как бы я не заботился об отстаивании своих ценностей, о борьбе за справедливость и правду, всё выходит на уровень того, что я забочусь о том, что обо мне подумают люди. Моя жизнь от этого не зависит, потому что я знаю, кто я, и стараюсь жить согласно правильным постулатам. Да, я ошибаюсь, ошибаюсь, но несправедливость, ложь меня поражает.

На меня это уже не влияет так, как раньше, потому что в каком-то смысле я к этому привык – это касается как мировых, так и отечественных СМИ. Создаётся одна пропаганда, и меня во всё это втягивают из-за того, что я говорил давным-давно. Нынешняя система СМИ пошла не в том направлении, оторвалась от основ журналистики. Свободной журналистики и информации становится всё меньше и меньше… Всё чаще информация контролируется одним-двумя лицами, поэтому она устраивает только элиту или определённую группу людей. Это определённо влияет на меня, но не мешает мне отстаивать то, что я считаю правильным», — приводит слова Джоковича Krstarica.