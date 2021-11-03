Новак Джокович завершил выступление на «Мастерсе» в Париже в парном разряде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) в парном разряде. Джокович выступил в тандеме с соотечественником Филипом Краиновичем.

В матче 1/8 финала Джокович и Краинович (WC) уступили шестым сеяным Джону Пирсу (Австралия) и Филипу Полашеку (Словакия) со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Противостояние продлилось 1 час 26 минут. Джокович и Краинович 8 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 6. На счету Пирса и Полашека — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Отметим, что Джокович принял решение сыграть в Париже ещё и парном разряде для подготовки к финальной стадии Кубка Дэвиса, которая пройдёт с 25 ноября по 5 декабря.