Новак Джокович завершил выступление на «Мастерсе» в Париже в парном разряде
Поделиться
Первая ракетка мира серб Новак Джокович завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) в парном разряде. Джокович выступил в тандеме с соотечественником Филипом Краиновичем.
В матче 1/8 финала Джокович и Краинович (WC) уступили шестым сеяным Джону Пирсу (Австралия) и Филипу Полашеку (Словакия) со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Противостояние продлилось 1 час 26 минут. Джокович и Краинович 8 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 6. На счету Пирса и Полашека — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Отметим, что Джокович принял решение сыграть в Париже ещё и парном разряде для подготовки к финальной стадии Кубка Дэвиса, которая пройдёт с 25 ноября по 5 декабря.
Комментарии
- 3 ноября 2021
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:42
-
18:33
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:47
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:28
-
17:08
-
16:30
-
14:35
-
12:16
-
10:41
-
10:40
-
10:39
-
09:24
-
09:17
-
09:09
-
07:12
-
03:09
-
02:08
-
00:57
-
00:48
-
00:16
-
00:04
- 2 ноября 2021
-
22:47
-
22:11
-
21:50
-
21:07
-
20:36
Партнерский контент