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Циципас снялся с турнира в Париже из-за травмы за 11 дней до старта Итогового турнира ATP

Циципас снялся с турнира в Париже из-за травмы за 11 дней до старта Итогового турнира ATP
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Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября.

В матче второго раунда Циципас встречался с австралийцем Алексеем Попыриным, однако сумел провести на корте лишь шесть геймов. При счёте 2:4 Стефанос отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму локтя. Встреча продлилась всего 27 минут.

Стоит отметить, что один из главных турниров года, на который отобрался Циципас стартует уже 14 ноября — в Турине восемь лучших теннисистов сезона поспорят за главный трофей ATP Finals.

В следующем раунде Попырин встретится с соотечественником Джеймсом Даквортом.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.

Париж. 2-й круг
03 ноября 2021, среда. 18:25 МСК
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		   
4 		   
         
Алексей Попырин
71
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
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