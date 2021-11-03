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Кудерметова и Самсонова добыли для России победу над Францией на Кубке Билли Джин Кинг

Кудерметова и Самсонова добыли для России победу над Францией на Кубке Билли Джин Кинг
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова одержали победу в парном матче Кубка Билли Джин Кинг в противостоянии со сборной Франции. Соперника представляли Клара Бюрель и Ализе Корне. Матч закончился со счётом 6:2, 6:1 в пользу россиянок.

Кудерметова и Самсонова на двоих выполнили 3 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Бюрель и Корне 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Таким образом, счёт в противостоянии России и Франции стал 2-1. Ранее Екатерина Александрова в трёх партиях уступила Бюрель, а Анастасия Павлюченкова обыграла Корне.

Интересно, что парный матч никак не влиял на расклад сил в турнирной таблице группы А — ещё после побед Павлюченковой сборная России пробилась в полуфинал, где встретится с командой-победительницей группы С (США, Испания, Словакия).

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. Группа A
03 ноября 2021, среда. 18:15 МСК
Клара Бюрель
Франция
Клара Бюрель
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
К. Бюрель А. Корне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
В. Кудерметова Л. Самсонова
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