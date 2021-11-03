Стефанос Циципас прокомментировал снятие с «Мастерса» в Париже из-за травмы

Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал снятие с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) из-за травмы.
«Я предпочту держать в секрете подробности своей травмы. Я ни разу в жизни не снимался с матча из-за травмы, но это то, что я должен был сделать сегодня. Я попытаюсь предпринять все меры предосторожности перед следующим турниром, сейчас это самое главное. У меня были проблемы с рукой на протяжении некоторого времени, в последние пару недель они усилились.
Я знаю, как лечить эту травму, но игра в теннис каждый день не способствует восстановлению. Конечно, нелегко вот так останавливаться, особенно, когда перед вами такой крупный турнир, как этот, я хотел здесь добиться успеха. Но мне больно не играть на том уровне, которого я от себя ожидаю», — приводит слова Циципаса журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».
- 3 ноября 2021
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