Рублёв и Хачанов снялись с парного разряда в Париже после синхронных поражений в одиночном

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов приняли решение отказаться от выступления в парном разряде турнира категории АТР 1000 в Париже (Франция). Уроженцы Москвы снялись с матча первого круга с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Суарешем.

Ранее и Рублёв, и Хачанов проиграли свои матчи одиночного разряда соревнований. Андрей в двух партиях уступил американцу Тейлору Фритцу (5:7, 6:7 (2:7), а Карен не сумел довести до победы игру с Григором Димитровым из Болгарии — 6:4, 2:6, 0:6.

Таким образом, в Париже продолжают выступления всего два россиянина — Даниилу Медведеву предстоит защита титула в одиночном разряде, а Аслан Карацев попытает силы в дуэте с казахстанцем Андреем Голубевым в парных соревнованиях.