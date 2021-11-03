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Кафельников отреагировал на выход сборной России в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Кафельников отреагировал на выход сборной России в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
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Экс-первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал досрочный выход сборной России в полуфинал командного турнира «Кубок Билли Джин Кинг».

«Умничка наша Настя! Сборную с полуфиналом», — написал Кафельников на своей странице в «Твиттере».

Напомним, вчера сборная России одержала победу над Канадой, а сегодня ими была обыграла сборная Франции. В соперники по полуфиналу девушки получат команду-победительницу группы C, которую составляют США, Испания и Словакия. Решающие матчи группы С будут сыграны уже сегодня.

В состав сборной России вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Соревнования завершатся 7 ноября.

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