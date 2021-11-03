Видеообзор поражения Андрея Рублёва в первом же матче «Мастерса» в Париже

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв неожиданно не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября.

В матче второго раунда Рублёв (5) в двух сетах проиграл представителю США, финалисту недавнего турнира в Санкт-Петербурге Тейлору Фритцу со счётом 5:7, 6:7 (2:7). Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Рублёв 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт. На счету Фритца — 12 эйсов, 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 1 из 1.

Рублёв в концовке сезона выступит на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября, и представит Россию на Кубке Дэвиса.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.