Видеообзор поражения Андрея Рублёва в первом же матче «Мастерса» в Париже

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв неожиданно не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября.
В матче второго раунда Рублёв (5) в двух сетах проиграл представителю США, финалисту недавнего турнира в Санкт-Петербурге Тейлору Фритцу со счётом 5:7, 6:7 (2:7). Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Рублёв 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт. На счету Фритца — 12 эйсов, 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 1 из 1.
Рублёв в концовке сезона выступит на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября, и представит Россию на Кубке Дэвиса.
Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.
- 3 ноября 2021
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