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Карацев снялся с турнира в Стокгольме. Аслан завершит сезон на Кубке Дэвиса

Карацев снялся с турнира в Стокгольме. Аслан завершит сезон на Кубке Дэвиса
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16-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев снялся с турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 7 по 13 ноября. В основной сетке россиянина заменит испанец Альберто Рамос-Виньолас, сообщает «твиттер» Entry List Updates.

Ранее Карацев потерпел поражение в стартовом матче на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В первом круге россиянин трёх сетах проиграл американцу Себастьяну Корде со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7). Тем самым Аслан потерял математические шансы на участие в Итоговом чемпионате ATP.

Таким образом, Карацев до конца сезона сыграет только в финальной стадии Кубка Дэвиса, которая стартует 25 ноября. В состав сборной России также вошли: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской.

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