Карен Хачанов на парижском «Мастерсе» в десятый раз за карьеру проиграл сет со счётом 0:6

31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов на парижском «Мастерсе» в десятый раз за карьеру на уровне ATP проиграл сет со счётом 0:6. Это произошло в первом круге турнира, где Хачанов в трёх сетах уступил представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 2:6, 0:6.

Стоит отметить, что после завоёванного серебра на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Хачанов потерпел поражения в 8 из 18 матчей в одиночном разряде.

Таким образом, Хачанов до конца сезона сыграет только в финальной стадии Кубка Дэвиса, которая стартует 25 ноября. В состав сборной России также вошли: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской. На групповом этапе они сразятся с командами Испании и Эквадора.