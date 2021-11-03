Элина Свитолина ответила, почему не участвует в украинских телешоу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ответила, почему не принимает участие в украинских телешоу.

«Приглашений поступает много, но, к сожалению, мне не хватает времени на это. Когда я приезжаю на Украину, то все эти дни заполнены и расписаны по часам. У меня нет возможности быть на родине на постоянной основе: от трёх-четырёх до семи-восьми недель. У нас сезон длится с января по ноябрь. Поэтому совершенно нет времени этим заниматься. Мой благотворительный фонд сейчас в приоритете. В дальнейшем – посмотрим. Не знаю, будет ли в моих планах телевидение», — приводит слова Свитолиной «Обозреватель».

В сезоне-2021 Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA. Украинка взяла титул в Чикаго (США), завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) и дошла до четвертьфинала US Open – 2021.