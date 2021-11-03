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Пауло Дибала дал совет перспективному испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу

Пауло Дибала дал совет перспективному испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала дал совет юным теннисистам, в частности 18-летнему испанцу Карлосу Алькарасу Гарфии, как бороться с возрастающим давлением.

В текущем сезоне Алькарас поднялся на 35-ю строчку в рейтинге ATP, в январе он был за пределами топ-150. Юный испанец дошёл до четвертьфинала US Open – 2021, а также завоевал титул на турнире в Умаге (Хорватия).

«Думаю, вам нужно уметь становиться сильнее в трудные моменты. Вы очень молоды, празднуете каждое выигранное очко так, как будто оно последнее. То, что ты так молод и сражаешься на крупных турнирах, о многом говорит. По мере того, как будет повышаться твой уровень, давление будет выше и выше, люди будут требовать большего. Тебе нужно попытаться превратить это давление в силу и работать над всеми умственными и физическими моментами, чтобы всё контролировать», — приводит слова Дибалы пресс-служба ATP.

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