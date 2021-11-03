Пауло Дибала дал совет перспективному испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала дал совет юным теннисистам, в частности 18-летнему испанцу Карлосу Алькарасу Гарфии, как бороться с возрастающим давлением.
В текущем сезоне Алькарас поднялся на 35-ю строчку в рейтинге ATP, в январе он был за пределами топ-150. Юный испанец дошёл до четвертьфинала US Open – 2021, а также завоевал титул на турнире в Умаге (Хорватия).
«Думаю, вам нужно уметь становиться сильнее в трудные моменты. Вы очень молоды, празднуете каждое выигранное очко так, как будто оно последнее. То, что ты так молод и сражаешься на крупных турнирах, о многом говорит. По мере того, как будет повышаться твой уровень, давление будет выше и выше, люди будут требовать большего. Тебе нужно попытаться превратить это давление в силу и работать над всеми умственными и физическими моментами, чтобы всё контролировать», — приводит слова Дибалы пресс-служба ATP.
- 3 ноября 2021
-
22:13
-
22:06
-
20:46
-
20:37
-
20:13
-
19:56
-
19:43
-
19:41
-
19:23
-
19:17
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:42
-
18:33
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:47
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:28
-
17:08
-
16:30
-
14:35
-
12:16
-
10:41
-
10:40
-
10:39
-
09:24
-
09:17
-
09:09
-
07:12
-
03:09