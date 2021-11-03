Грег Руседски назвал идеального тренера для чемпионки US Open Эммы Радукану

Экс-четвёртая ракетка мира, канадский и британский теннисист Грег Руседски назвал идеального тренера для 18-летней чемпионки US Open британки Эммы Радукану.
«Думаю, у неё были отличные тренеры на старте карьеры. Когда она вышла в четвёртый раунд Уимблдона, с ней был один из лучших тренеров в своём деле – Найджел Сирс. Потом она перешла к Эндрю Ричардсону, с которым выиграла Открытый чемпионат США, что является феноменальным результатом.
В этом разрезе много говорят о Даррене Кэхилле, потому что Эмма смогла бы работать с таким тренером на долгосрочной основе, думаю, это было бы здорово. Но ей нужно найти подходящего именно для неё тренера. А Даррен сам должен захотеть работать с ней. У него есть работа на телевидении, которой он любит заниматься. У него семья, сейчас он живёт в Австралии, так что ещё нужно найти способ убедить его принять этот вызов. Зная Даррена, понятно, что он хотел бы долгосрочных обязательств, это всегда ищет тренер его уровня. У него есть родословная, есть резюме, он сделал в теннисе всё, так что, вероятно, он на вершине её списка», — приводит слова Руседски Metro.
Отметим, Даррен Кэхилл в разное время тренировал американца Андре Агасси и румынку Симону Халеп.
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