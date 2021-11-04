Гаэль Монфис оценил свои шансы в матче с Новаком Джоковичем на турнире в Париже
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22-я ракетка мира француз Гаэль Монфис поделился ожиданиями от матча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
Ранее, в матче второго круга турнира, Монфис (15) в трёх сетах обыграл соотечественника Адриана Маннарино со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продлилась 2 часа 20 минут.
«Мне нужно сделать рентген, и мы посмотрим, как организм отреагирует. Джоковича я не обыгрывал даже полностью здоровым, а в нынешнем состоянии шансов вообще очень мало. Посмотрим, какое решение я приму. Посмотрим», — приводит слова Монфиса Tennis Majors в своём «твиттере».
Отметим, Монфис не выиграл ни одной встречи с Джоковичем на уровне ATP (0 – 17).
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