Павлюченкова опубликовала эмоциональный пост о выходе в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала эмоциональный пост в своём «инстаграме» после выхода национальной команды в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. На групповом этапе россиянки победили команды Канады и Франции. Вчера, 3 ноября, Павлюченкова обыграла француженку Ализе Корне со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

«Полуфинал! О боже! Что за битва, именно ради этого мы и играем. Вот, что это значит для нас! Огромное уважение Ализе», — написала Павлюченкова по-английски. По-русски Анастасия добавила: «Я сорвала сегодня голос».

За выход в финал соревнований в Праге россиянки поспорят с американками. Сборная США (Слоан Стивенс, Шелби Роджерс, Даниэль Коллинз, Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевей) заняла первое место в группе C. Полуфинал состоится 5 ноября.