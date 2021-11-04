Дмитрий Турсунов оценил решение Даниила Медведева сняться с Кубка Кремля

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал решение второй ракетки мира Даниила Медведева отказаться от участия в турнире ВТБ Кубок Кремля, несмотря на изначально принятое решение выступать.

«С точки зрения игрока он должен сосредоточиться на том, что лучше для его сезона и карьеры. Да, может быть, многие расстроились, но что произошло бы иначе в нашей стране, если бы он выступил? У нас экономика бы поднялась? Дети воодушевились бы и схватились за ракетки? Что бы изменилось? Не думаю, что это его прямая обязанность.

Если он закончит сезон первым, то это будет для российского тенниса более значимым результатом, чем если он приедет на Кубок Кремля, будет как цирковой медведь в клетке и завалит остаток сезона из-за того, что вынужден потакать диванным критикам, которые говорят, что он обязан лично им или стране.

Не знаю, какие у него были договоренности, обязанности. Это очень сложный вопрос. Часто ведущие игроки не играют Кубок Дэвиса и подвергаются критике, потому что сидит человек на диване и считает, что лично ему Медведев обязан приехать и выступить, потому что денег у него и так до чёрта. Я считаю, что невозможно всем угодить, поэтому считаю, он должен думать, что подходит лучше ему», — приводит слова Турсунова Metaratings.