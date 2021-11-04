Дмитрий Турсунов назвал примерный гонорар тренера по теннису в России

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, сколько зарабатывает среднестатистический тренер в России. По словам Турсунова, гонорар составляет примерно $ 1500 в месяц.

«Я чаще общаюсь с тренерами и слышу больше историй о проблемах тренерской работы, чем о проблемах игрока. Истории разные бывают. Возможно, у кого-то такая стигма есть, что свои и так согласятся. Но, когда я тренировался в Германии, тренеры получали больше, потому что они половину отдавали на налоги, им на жизнь оставалось меньше. В Испании же при прочих равных тренер обходится дешевле.

Возможно, от этого очень тяжело заплатить четыре тысячи долларов в месяц, когда в России среднестатистический тренер зарабатывает полторы. Но я видел, как некоторые нанимают пафосного или «элитного» тренера, который берёт много, красиво рассказывает и обещает, но результата не следует. Это уже проблема того, кто нанимает. Наверное, потому реклама и преобладает в социуме – мы все ведёмся на скорый успех и так далее. Надо людям чуть-чуть больше читать басни Крылова, наверное (смеётся)», — цитирует Турсунова Metaratings.