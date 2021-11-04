Эмму Радукану пригласили во Всеанглийский клуб
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18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, которая сенсационно выиграла Открытый чемпионат США 2021 года, получила приглашение стать членом Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), также известного как Всеанглийский клуб. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Теннисист, выигравший Уимблдон в одиночном разряде, автоматически получает приглашение стать членом клуба. Однако в уставе организации сказано, что приглашения могут быть отправлены и другим «видным» игрокам. Общее число участников не может превышать 500.
Приняла ли Радукану приглашение стать членом клуба, не сообщается. Члены AELTC имеют возможность тренироваться в спокойной обстановке на кортах, куда нет доступа публике.
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