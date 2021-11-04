Тарпищев — о собственной карьере: мне нравится Джокович, в такой теннис я и пытался играть

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал причину, по которой ему пришлось завершить спортивную карьеру и перейти на должность тренера.



«Я любил играть в комбинационный теннис. Если говорить про стиль, то мне нравится Джокович. Вот в такой теннис я пытался играть.



Когда я уходил, то у меня с 1 января по 1 августа не было ни одного поражения. Подряд выиграл турниры сильнейших теннисистов. Мне тогда было 25 лет, расцвет сил. Но в то же время нам запрещали играть со спортсменами Южной Африки, Родезии. Боролись против апартеида.



Когда меня пытались назначить старшим тренером, я два раза отказывался, потому что хотел играть. В третий раз мне сказали: «А кто тебе даст играть?» Так и получилось. Локаут. Два года бы просидел без турниров, потому что нас лишили права выступать на Кубке Дэвиса. Как в такой ситуации можно игроку выживать? Многие тогда завершили карьеру.



Я победил на 11 турнирах, но, конечно, не доиграл. Ещё можно было лет 10 выступать. Конечно, обидно, что сократили мою спортивную жизнь», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».