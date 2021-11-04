Даниил Медведев прокомментировал выход в третий круг турнира в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев, который вышел в 1/8 финала турнира в Париже, прокомментировал победу в матче второго круга. Россиянин обыграл представителя Беларуси Илью Ивашко со счётом 7:5, 6:4.

«Последний раз, когда мы играли, он победил меня на Кубке Дэвиса. Я знаю его ещё по фьючерсам. Я знал, что он отличный игрок, и понимал, что мне придётся непросто.

В начале матча я действовал хорошо, но в середине были отрезки, когда мне стоило действовать получше. Но самое главное — это победа. Нет разницы, как сыграл ты в первом круге. Тот, кто будет прибавлять от матча к матчу, и выиграет турнир», — приводит слова Медведева Tennis Head.

В следующем круге россиянин сыграет с представителем США Себастьяном Кордой, который в своём матче второго круга обыграл хорвата Марина Чилича.