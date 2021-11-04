Грег Руседски: Эмма Радукану будет первой ракеткой мира и многократной чемпионкой ТБШ
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Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился мнением о перспективах 18-летней Эммы Радукану, которая сенсационно выиграла US Open 2021 года.
«Думаю, она станет многократной чемпионкой турниров «Большого шлема». У неё есть потенциал стать первой ракеткой мира.
На своём первом мэйджоре она дошла до четвёртого круга Уимблдона, а потом выиграла Открытый чемпионат США. До этого были лишь три теннисистки, которые доходили как минимум до четвёртого круга на своих первых двух мэйджорах. Это Крис Эверт, Дженнифер Каприати и Моника Селеш. И мы никогда до этого не видели, чтобы мэйджор выиграл кто-то из победителей квалификации», — приводит слова Руседски Tennis Head.
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