Грег Руседски: Эмма Радукану будет первой ракеткой мира и многократной чемпионкой ТБШ

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился мнением о перспективах 18-летней Эммы Радукану, которая сенсационно выиграла US Open 2021 года.

«Думаю, она станет многократной чемпионкой турниров «Большого шлема». У неё есть потенциал стать первой ракеткой мира.

На своём первом мэйджоре она дошла до четвёртого круга Уимблдона, а потом выиграла Открытый чемпионат США. До этого были лишь три теннисистки, которые доходили как минимум до четвёртого круга на своих первых двух мэйджорах. Это Крис Эверт, Дженнифер Каприати и Моника Селеш. И мы никогда до этого не видели, чтобы мэйджор выиграл кто-то из победителей квалификации», — приводит слова Руседски Tennis Head.