Синнер — о первой встрече с Алькарасом: думаю, мы сыграем ещё очень много раз

Девятая ракетка мира из Италии Янник Синнер прокомментировал поражение от 18-летнего Карлоса Алькараса в матче второго круга «Мастерса» в Париже — 6:7 (1:7), 5:7.

«Мы впервые сыграли с Карлосом на уровне АТР и, надеюсь, матчей между нами будет ещё очень и очень много. Думаю, так всё и будет, ведь и я, и он молоды и играем на достаточно высоком уровне. В целом это был хороший первый матч для нас», — цитирует Синнера Tennis Majors.

Стоит отметить, что в случае удачного выступления в Париже 20-летний итальянец имел все шансы отобраться на Итоговый турнир АТР в Турине. Теперь же всё зависит от его главных конкурентов за путёвку в Турин — Кэмерона Норри, Хуберта Хуркача и Каспера Рууда. При этом Рууд и Хуркач в данный момент впереди Синнера, но он ещё может опередить их, если далеко пройдёт на следующей неделе на турнире ATP-250 в Стокгольме.

Ранее и сам Алькарас поделился эмоциями после победы над Синнером в Париже.