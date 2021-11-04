Алькарас — о победе над Синнером: надеюсь, смогу подняться на те же позиции, что и Янник

18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы над 20-летним итальянцем Янником Синнером во втором круге соревнований в Париже (Франция) — 7:6 (7:1), 7:5.



«Сегодня я играл куда более агрессивно, чем Янник. Я был очень сосредоточен и думал лишь над тем, как сыграть ещё лучше. Возможно, этот факт моей агрессии и стал ключевым — Синнер сам не смог играть агрессивно, что поставило его в невыгодное положение.



В целом я очень доволен качеством своего тенниса. Надеюсь, в ближайшие несколько лет смогу подняться на те же позиции, что и Янник. В начале сезона я ставил себе цель — попасть в топ-50. Сейчас я в рейтинге 35-й и порой на равных борюсь с парнями из топ-10. Кажется, год можно уверенно записывать себе в актив», — цитирует Алькараса Tennis Majors.