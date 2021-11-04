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Алькарас — о победе над Синнером: надеюсь, смогу подняться на те же позиции, что и Янник

Алькарас — о победе над Синнером: надеюсь, смогу подняться на те же позиции, что и Янник
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18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы над 20-летним итальянцем Янником Синнером во втором круге соревнований в Париже (Франция) — 7:6 (7:1), 7:5.

«Сегодня я играл куда более агрессивно, чем Янник. Я был очень сосредоточен и думал лишь над тем, как сыграть ещё лучше. Возможно, этот факт моей агрессии и стал ключевым — Синнер сам не смог играть агрессивно, что поставило его в невыгодное положение.

В целом я очень доволен качеством своего тенниса. Надеюсь, в ближайшие несколько лет смогу подняться на те же позиции, что и Янник. В начале сезона я ставил себе цель — попасть в топ-50. Сейчас я в рейтинге 35-й и порой на равных борюсь с парнями из топ-10. Кажется, год можно уверенно записывать себе в актив», — цитирует Алькараса Tennis Majors.

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