Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова — о матче с Корне: мы были как две тигрицы, которые не хотят уступать

Павлюченкова — о матче с Корне: мы были как две тигрицы, которые не хотят уступать
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после своей победы над француженкой Ализе Корне в матче Кубка Билли Джин Кинг — 5:7, 6:4, 6:2. Удачная игра в исполнении уроженки Самары позволила сборной России досрочно выйти в полуфинал соревнований.

«Я очень счастлива и горда собой оттого, какой невероятный матч мне удалось выиграть. Мы показали хороший уровень тенниса, но, что самое главное, продемонстрировали невероятный боевой дух.

Я и Ализе были словно двумя тигрицами, которые не хотят уступать друг другу ни на йоту. Это было круто, ведь это именно то, ради чего мы и занимаемся спортом», — цитирует Павлюченкову официальный сайт турнира.

За выход в финал соревнований российские теннисистки поспорят с представительницами сборной США.

Новость по теме
Коллинз — перед матчем с Россией на Кубке Билли Джин Кинг: хотим выиграть весь турнир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021