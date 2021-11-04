Павлюченкова — о матче с Корне: мы были как две тигрицы, которые не хотят уступать

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после своей победы над француженкой Ализе Корне в матче Кубка Билли Джин Кинг — 5:7, 6:4, 6:2. Удачная игра в исполнении уроженки Самары позволила сборной России досрочно выйти в полуфинал соревнований.
«Я очень счастлива и горда собой оттого, какой невероятный матч мне удалось выиграть. Мы показали хороший уровень тенниса, но, что самое главное, продемонстрировали невероятный боевой дух.
Я и Ализе были словно двумя тигрицами, которые не хотят уступать друг другу ни на йоту. Это было круто, ведь это именно то, ради чего мы и занимаемся спортом», — цитирует Павлюченкову официальный сайт турнира.
За выход в финал соревнований российские теннисистки поспорят с представительницами сборной США.
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