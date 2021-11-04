Надаль заявился на турнир в Абу-Даби, который станет для него первым после травмы

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль окончательно определился с турниром, на котором вернётся к соревновательному теннису после травмы стопы. Им стал выставочный Mubadala World Tennis Championship, который запланирован в Абу-Даби (ОАЭ) на 16-18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба турнира.



Также на соревнования в Абу-Даби заявлены Доминик Тим, Каспер Рууд и Денис Шаповалов. Имена ещё двух участников будут объявлены позже.



Напомним, в середине октября Надаль провёл первую тренировку на корте после пройденного курса лечения стопы в Барселоне. Сейчас Рафаэль тренируется около полутора часов в день.



По информации Tennis Major, также в планах титулованного испанца провести один подготовительный турнир перед стартом на Открытом чемпионате Австралии – 2022.

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