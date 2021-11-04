Тарпищев — о тренировках с Ельциным: ни у кого не было шансов обыграть нас в паре

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев вспомнил об опыте игры с бывшим президентом России Борисом Ельциным.

«Неправильно приписывают, что он со мной начал заниматься теннисом. Борис Николаевич и до меня играл. После знакомства мне периодически в Москве кто-то звонил из его окружения: «Не можете поиграть в теннис?» Я, естественно, соглашался. Так было 5-6 раз. Затем это вошло в систему. Играли на «Дружбе» в Москве. Так потихоньку начали тренироваться. Много парных матчей сыграли. Он любил парные комбинации. Пара более эмоциональна, чем одиночка, и меньше физическая нагрузка. Он рассматривал теннис как средство релаксации. Когда играешь, то голова отдыхает, ты переключаешься и забываешь все проблемы, которые в данный момент есть.



Поражения? Мы же в основном пару играли, и нам трудно было проиграть. Он — волейболист, у него подача хорошая. Я — профессиональный спортсмен.



В основном же играли против руководителей. Шансов нас победить вообще не было. Из той когорты лучше всех технически был оснащён Назарбаев, наверное. Он ещё когда учился, занимался теннисом. Тогда все играли: Лукашенко, Кучма. Мы и на выезде играли с Борисом Николаевичем пару в Южной Корее против президента Ро Дэ У и главы его службы безопасности. У нас таких матчей много было», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».