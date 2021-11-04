Турнир в Брисбене может быть отменён второй раз подряд

Организаторы соревнований в Брисбене (Австралия) опасаются очередной отмены розыгрыша соревнований из-за того, что австралийские власти минимизируют риски новой вспышки коронавируса на континенте. Об этом сообщает Tennis Head.
Напомним, в текущем сезоне соревнования в Брисбене не состоялись по причине того, что все австралийские турниры перед Australian Open прошли в Мельбурне.
«Хотя шансы на проведение турнира по-прежнему есть, проблема с текущими рекомендациями по защите здоровья существует. Обычно мы проводим первые встречи в конце ноября. Посмотрим, чем они закончатся. Брисбен всегда был частью подготовительного тура к Открытому чемпионату Австралии, и мы хотим оставаться его частью. Да, это вызов для нас, но мы надеемся на положительный исход», — заявил директор соревнований Марк Хэндли.
- 4 ноября 2021
-
15:40
-
15:21
-
15:02
-
15:02
-
14:28
-
14:05
-
13:04
-
12:07
-
12:06
-
11:26
-
10:53
-
10:47
-
10:36
-
10:22
-
10:15
-
10:07
-
09:52
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:12
-
09:08
-
08:56
-
08:47
-
07:02
-
01:58
-
01:24
-
00:48
-
00:30
-
00:08
- 3 ноября 2021
-
23:59
-
23:07
-
22:13
-
22:06
-
20:46