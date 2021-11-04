Турнир в Брисбене может быть отменён второй раз подряд

Организаторы соревнований в Брисбене (Австралия) опасаются очередной отмены розыгрыша соревнований из-за того, что австралийские власти минимизируют риски новой вспышки коронавируса на континенте. Об этом сообщает Tennis Head.

Напомним, в текущем сезоне соревнования в Брисбене не состоялись по причине того, что все австралийские турниры перед Australian Open прошли в Мельбурне.

«Хотя шансы на проведение турнира по-прежнему есть, проблема с текущими рекомендациями по защите здоровья существует. Обычно мы проводим первые встречи в конце ноября. Посмотрим, чем они закончатся. Брисбен всегда был частью подготовительного тура к Открытому чемпионату Австралии, и мы хотим оставаться его частью. Да, это вызов для нас, но мы надеемся на положительный исход», — заявил директор соревнований Марк Хэндли.