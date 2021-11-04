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Рублёв: кто бы смог сыграть меня в кино? Рано снимать про меня фильмы

Рублёв: кто бы смог сыграть меня в кино? Рано снимать про меня фильмы
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Российский теннисист Андрей Рублёв ушёл от ответа на вопрос о том, кто из известных актёров мог бы сыграть его в кино.

«Кино про меня снимать рановато. Для этого я должен сделать что-то выдающееся, а до этого ещё далеко. Пока что я недостаточно достиг.

Кто из актёров мне просто нравится? Зак Эфрон», — сказал уроженец Москвы в комментарии пресс-службе соревнований категории «Мастерс» в Париже (Франция).

В настоящее время Рублёв является шестой ракеткой мира. В 2021 году он провёл 67 официальных матчей, в которых одержал 48 побед. Также в его активе завоёванный трофей в Роттердаме (Нидерланды). Такие результаты позволили Андрею квалифицироваться на Итоговый турнир АТР, который пройдёт в Турине (Италия).

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