Рублёв — о своей причёске: честно говоря, с какой просыпаюсь, с такой и хожу весь день

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, как ухаживает за своей причёской.



«Действительно, о волосах я забочусь — у меня есть разные шампуни и кондиционеры. Но в целом, честно говоря, я с какой причёской проснулся, с такой и хожу весь день почти всегда», — сказал уроженец Москвы в комментарии пресс-службе соревнований категории «Мастерс» в Париже.

Фото доступно в «инстаграме» Андрея Рублёва.

В настоящее время Рублёв является шестой ракеткой мира. В 2021 году он провёл 67 официальных матчей, в которых одержал 48 побед. Также в его активе завоёванный трофей в Роттердаме (Нидерланды). Такие результаты позволили Андрею квалифицироваться на Итоговый турнир АТР, который пройдёт в Турине (Италия).