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Тренер Серены Уильямс отреагировал на видео, где Медведев шлёт воздушные поцелуи зрителям

Тренер Серены Уильямс отреагировал на видео, где Медведев шлёт воздушные поцелуи зрителям
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Патрик Муратоглу, тренер знаменитой американской теннисистки Серены Уильямс, отреагировал на видео, в котором показано, как вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев шлёт воздушные поцелуи зрителям. Видео снято после победы Медведева во втором круге турнира в Париже.

«Открыто новое празднование, парижская версия», — отмечается в подписи к видео с Даниилом.

«Совсем новый Даниил», — написал Патрик Муратоглу в комментариях к соответствующему посту.

Права на видео принадлежат ATP. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Tennis TV.

В третьем круге турнира в Париже Даниил Медведев сыграет с представителем США Себастьяном Кордой, который в своём матче второго круга обыграл хорвата Марина Чилича.

Турнирная сетка
Невероятный звездопад в Париже! А Даниил Медведев одержал драматичную победу Невероятный звездопад в Париже! А Даниил Медведев одержал драматичную победу
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