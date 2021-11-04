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Э. Маррей получил уайлд-кард на турнир в Стокгольме. Это уже 15-е его приглашение в сезоне

Э. Маррей получил уайлд-кард на турнир в Стокгольме. Это уже 15-е его приглашение в сезоне
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 8 по 14 ноября. Об этом сообщает журналист Михал Самульски в своём «твиттере».

Помимо Маррея, специальные приглашения на турнир получили швед Элиас Имер и представитель Финляндии Эмиль Руусувори. Интересно, что для 34-летнего шотландца этот уайлд-кард стал уже 15-м в сезоне.

Ранее сразу несколько видных теннисных деятелей высказывались против регулярных уайлд-кардов для Маррея. По их мнению, специальные приглашения на турнир лучше предоставлять молодым теннисистам.

Ранее сам Маррей высказался на тему большого количества использованных уайлд-кардов. По его словам, ему не нужно за это оправдываться.

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