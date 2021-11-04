Э. Маррей получил уайлд-кард на турнир в Стокгольме. Это уже 15-е его приглашение в сезоне

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 8 по 14 ноября. Об этом сообщает журналист Михал Самульски в своём «твиттере».
Помимо Маррея, специальные приглашения на турнир получили швед Элиас Имер и представитель Финляндии Эмиль Руусувори. Интересно, что для 34-летнего шотландца этот уайлд-кард стал уже 15-м в сезоне.
Ранее сразу несколько видных теннисных деятелей высказывались против регулярных уайлд-кардов для Маррея. По их мнению, специальные приглашения на турнир лучше предоставлять молодым теннисистам.
Ранее сам Маррей высказался на тему большого количества использованных уайлд-кардов. По его словам, ему не нужно за это оправдываться.
- 4 ноября 2021
-
17:00
-
16:50
-
16:29
-
15:40
-
15:21
-
15:02
-
15:02
-
14:28
-
14:05
-
13:04
-
12:07
-
12:06
-
11:26
-
10:53
-
10:47
-
10:36
-
10:22
-
10:15
-
10:07
-
09:52
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:12
-
09:08
-
08:56
-
08:47
-
07:02
-
01:58
-
01:24
-
00:48
-
00:30
-
00:08
- 3 ноября 2021
-
23:59
-
23:07