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Фритц одолел Норри и сыграет с Джоковичем на «Мастерсе» в Париже

Фритц одолел Норри и сыграет с Джоковичем на «Мастерсе» в Париже
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Американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче третьего круга Фритц нанёс поражение десятому сеяному британцу Кэмерону Норри со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Фритц десять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. Норри подал три эйса, четыре раза ошибся на подаче и не использовал три возможности взять подачу соперника.

Фритц сравнял счёт в личном противостоянии с Норри в официальных матчах – 4-4.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Фритц сыграет с первой ракеткой мира – сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Напомним, действующим победителем «Мастерса» в Париже является россиянин Даниил Медведев.

Париж. 3-й круг
04 ноября 2021, четверг. 15:40 МСК
Кэмерон Норри
13
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Тейлор Фритц
26
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Комментарии
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