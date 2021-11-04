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Аслан Карацев назвал главную цель на сезон-2022

Аслан Карацев назвал главную цель на сезон-2022
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Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о главной цели, которую он поставил перед собой на 2022 год.

«Конечно, я бы хотел войти в топ-10 рейтинга ATP. В этом году нацеливался на топ-20, и к концу сезона мне это удалось. Теперь топ-10 — одна из моих целей на 2022 год», — приводит слова Карацева Bolamarela.pt.

В октябре Карацев выиграл турнир Кубок Кремля в Москве. На «Мастерсе» в Париже Карацев завершил выступление после первого круга, проиграв представителю США Себастьяну Корде со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7).

В рейтинге ATP Карацев занимает 16-е место, на его счету 2392 балла.

Карацев — первый и пока единственный теннисист в истории Открытой эры, вышедший в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2021); серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте.

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