Аслан Карацев назвал главную цель на сезон-2022

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о главной цели, которую он поставил перед собой на 2022 год.
«Конечно, я бы хотел войти в топ-10 рейтинга ATP. В этом году нацеливался на топ-20, и к концу сезона мне это удалось. Теперь топ-10 — одна из моих целей на 2022 год», — приводит слова Карацева Bolamarela.pt.
В октябре Карацев выиграл турнир Кубок Кремля в Москве. На «Мастерсе» в Париже Карацев завершил выступление после первого круга, проиграв представителю США Себастьяну Корде со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7).
В рейтинге ATP Карацев занимает 16-е место, на его счету 2392 балла.
Карацев — первый и пока единственный теннисист в истории Открытой эры, вышедший в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2021); серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте.
- 4 ноября 2021
-
23:36
-
22:42
-
19:46
-
17:00
-
16:50
-
16:29
-
15:40
-
15:21
-
15:02
-
15:02
-
14:28
-
14:05
-
13:04
-
12:07
-
12:06
-
11:26
-
10:53
-
10:47
-
10:36
-
10:22
-
10:15
-
10:07
-
09:52
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:12
-
09:08
-
08:56
-
08:47
-
07:02
-
01:58
-
01:24
-
00:48
-
00:30