Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Корду

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Корду
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче третьего круг соревнований второй сеяный Медведев нанёс поражение американцу Себастьяну Корде со счётом 4:6, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Корда на «Мастерсе» в Париже.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и французом Юго Гастоном, начавшим соревнования с квалификации.

Париж. 3-й круг
04 ноября 2021, четверг. 22:40 МСК
Себастьян Корда
39
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
4 		6 6
         
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021