Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Корду

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче третьего круг соревнований второй сеяный Медведев нанёс поражение американцу Себастьяну Корде со счётом 4:6, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Корда на «Мастерсе» в Париже.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и французом Юго Гастоном, начавшим соревнования с квалификации.