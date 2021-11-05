Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Корду
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче третьего круг соревнований второй сеяный Медведев нанёс поражение американцу Себастьяну Корде со счётом 4:6, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Корда на «Мастерсе» в Париже.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и французом Юго Гастоном, начавшим соревнования с квалификации.
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