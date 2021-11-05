Даниил Медведев — о матче с Кордой: я должен был выиграть первый сет

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче третьего круга он обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 4:6, 6:1, 6:3.

«Первый сет получился трудным. Я чувствовал, что у меня есть преимущество, но сделать брейк не удалось. Он сумел использовать это в свою пользу. Но я рад, что сохранял спокойствие, играл на своём уровне. Этого оказалось достаточно для победы», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

На пресс-конференции Даниил отметил: «В физическом плане матч был тяжёлым для нас обоих. Теннис в зале требует много сил. Таковы мои ощущения сейчас. Я должен был выиграть первый сет. У меня были возможности, но Корда действовал отлично».

Следующим соперником Даниила будет француз Юго Гастон.