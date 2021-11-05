Даниил Медведев: чувствую себя старым, когда думаю о Гастоне и Алькарасе

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча «Мастерса» в Париже (Франция) с хозяином кортов Юго Гастоном. В матче третьего круга вторая ракетка мира одолел американца Себастьяна Корду со счётом 4:6, 6:1, 6:3. Гастон обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 7:5.
«Знаю, что в матче с Гастоном зрители не будут меня поддерживать. Придётся с этим смириться. Когда я думаю об Алькарасе и Гастоне, то чувствую себя старым. Когда мне было 18 лет, я занимал где-то 700-е место в рейтинге и наконец победил на „фьючерсе“. То, что делает Алькарас, просто невероятно. Следить за игрой Гастона также интересно. Их матч поставили на позднее время, что для них непривычно. Когда я был моложе, у меня были трудности с поздними играми», — приводит слова Медведева Tennis Majors.
Турнир в Париже завершится 7 ноября.
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