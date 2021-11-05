Медведев: у меня французская команда и спонсоры, я живу в Монако. В Париже я как дома
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев признался, что на «Мастерсе» в Париже (Франция) чувствует себя, как дома.
«Не буду врать, я чувствую себя русским. Но у меня французская команда и французские спонсоры. Я тренируюсь здесь, говорю по-французски, живу в Монако. Так что, да, я чувствую себя в Париже, как дома», — приводит слова Медведева Tennis Majors.
В третьем круге турнира в Париже Даниил обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 4:6, 6:1, 6:3. За выход в полуфинал Медведев поспорит с французом Юго Гастоном. Россиянин является действующим победителем турнира в Париже. «Мастерс» в столице Франции завершится 7 ноября. Призовой фонд соревнований составляет € 2 603 700.
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