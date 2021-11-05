Юго Гастон рассказал, как ему удалось выиграть сет у Карлоса Алькараса со счёта 0:5

Французский теннисист Юго Гастон поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Париже. В третьем круге он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 7:5. Во второй партии хозяин кортов уступал 0:5, но сумел выиграть 7 геймов подряд.

«Если честно, этой победой я обязан зрителям. Не могу передать, как сильно я вам благодарен. Моя футболка для третьего сета уже была готова, но я услышал, как зрители стали просить о камбеке. Я подумал: почему нет?» — приводит слова Гастона Tennis Majors.

За выход в полуфинал Юго поспорит со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым. Россиянин является действующим победителем турнира в Париже. «Мастерс» в столице Франции завершится 7 ноября. Призовой фонд соревнований составляет € 2 603 700.