Юго Гастон рассказал, как ему удалось выиграть сет у Карлоса Алькараса со счёта 0:5
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Французский теннисист Юго Гастон поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Париже. В третьем круге он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 7:5. Во второй партии хозяин кортов уступал 0:5, но сумел выиграть 7 геймов подряд.
«Если честно, этой победой я обязан зрителям. Не могу передать, как сильно я вам благодарен. Моя футболка для третьего сета уже была готова, но я услышал, как зрители стали просить о камбеке. Я подумал: почему нет?» — приводит слова Гастона Tennis Majors.
За выход в полуфинал Юго поспорит со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым. Россиянин является действующим победителем турнира в Париже. «Мастерс» в столице Франции завершится 7 ноября. Призовой фонд соревнований составляет € 2 603 700.
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