Юго Гастон поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым в Париже

Французский теннисист Юго Гастон поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция). В поединке третьего круга хозяин кортов обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 7:5. Медведев победил американца Себастьяна Корду — 4:6, 6:1, 6:3.
«Спасибо зрителям, что остались на трибунах в столь поздний час. Матч с Медведевым в Париже — это то, ради чего я играю в теннис. Я отлично себя чувствую сейчас. Надеюсь, на четвертьфинале будет много зрителей», — приводит слова Гастона Tennis Majors.
Вторая ракетка мира Даниил Медведев является действующим победителем турнира в Париже. «Мастерс» в столице Франции завершится 7 ноября. Призовой фонд соревнований составляет € 2 603 700.
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