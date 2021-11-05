Юго Гастон поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым в Париже

Французский теннисист Юго Гастон поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция). В поединке третьего круга хозяин кортов обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 7:5. Медведев победил американца Себастьяна Корду — 4:6, 6:1, 6:3.

«Спасибо зрителям, что остались на трибунах в столь поздний час. Матч с Медведевым в Париже — это то, ради чего я играю в теннис. Я отлично себя чувствую сейчас. Надеюсь, на четвертьфинале будет много зрителей», — приводит слова Гастона Tennis Majors.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев является действующим победителем турнира в Париже. «Мастерс» в столице Франции завершится 7 ноября. Призовой фонд соревнований составляет € 2 603 700.