Мария Шарапова: пенсия — ужасное слово

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что ей не нравится термин «выход на пенсию». Она объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
«Пенсия — ужасное слово. Он заставляет меня чувствовать себя невероятно старой», — приводит слова 34-летней Шараповой Mid-Day.
Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году.
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