Текстовая онлайн-трансляция матча Россия — США в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Сегодня, 5 ноября, в Праге (Чехия) проходит первый полуфинальный матч Кубка Билли Джин Кинг, в котором встречаются сборные России и США.

В первом матче на корт вышли Людмила Самсонова и Слоан Стивенс. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Затем сыграют Анастасия Павлюченкова и Даниэль Коллинз. Ориентировочное время начала — 14:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На парную встречу от сборной России заявлены Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова, от команды США — Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевей. Ориентировочное время начала — 15:30. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Во втором полуфинале встретятся сборные Австралии и Швейцарии. Турнир завершится 6 ноября.