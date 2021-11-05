Грег Руседски прокомментировал поражение Энди Маррея в матче с 7 матчболами

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски прокомментировал поражение британца Энди Маррея, который уступил немцу Доминику Кёпферу в первом круге турнира в Париже со счётом 4:6, 7:5, 6:7 (9:11). У Маррея было семь матчболов, но он не смог реализовать ни одного из них.

«Его поражение от Кёпфера — грустный момент. У него было семь матчболов, но он не смог реализовать ни одного. Ему будет тяжело вернуться туда, куда он хочет.

Он говорит, мол, я не собираюсь радоваться поражениям во втором или третьем круге. Его проблема в том, что он не будет сеяным на таких турнирах. Он 144-й в мире, и, чтобы подняться в рейтинге, ему нужно подряд победить двух-трёх игроков из топ-10, особенно на турнирах серии «Мастерс».

В 2022 году мы поймём, что дальше будет делать Маррей. Останется ли он или это будет его последний сезон?» — приводит слова Руседски Tennis Head.

